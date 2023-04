information fournie par So Foot • 08/04/2023 à 21:50

Leandro, le Trossard rouge

Recruté de Brighton lors du mercato hivernal, l’ailier Leandro Trossard s’impose dans le onze d’Arsenal et se révèle être la pièce manquante de l’équipe pour cette deuxième partie de saison dans la course au titre en Angleterre. Une adaptation rapide pour le Belge, qui n’était pourtant pas la priorité du club.

Ils ne sont que trois à l’avoir fait. Lors d’une après-midi ensoleillée d’octobre dernier, l’ailier d’Arsenal Leandro Trossard, qui porte alors la tunique de Brighton, réalise ce que seuls Peter Ndlovu et Andrey Arshavin avaient accompli avant lui en Premier League : inscrire un triplé à Anfield, contre Liverpool. Dans l’antre des Reds , les Seagulls arrachent le nul (3-3) grâce à leur feu follet d’1,72 m. Son hat trick marque les esprits, et attire l’œil des grands clubs lors du mercato d’hiver (dont notamment Chelsea, Tottenham et l’Olympique de Marseille). Mais c’est finalement Arsenal qui rafle la mise, même si le natif de Maasmechelen n’était pas un premier choix.

Un plan B qui devient mieux que le plan A

Dépassée par le montant mirobolant que réclame le Shakhtar Donetsk pour Mykhaylo Mudryk, la direction d’Arsenal laisse son rival londonien de Chelsea la doubler et s’offrir le virevoltant ailier ukrainien. À l’image du recrutement de Jorginho en raison du pactole réclamé par Brighton pour Moisés Caicedo, le club fondé en 1886 se tourne alors vers l’international belge pour une solution de secours beaucoup moins onéreuse. Loin de la somme à neuf chiffres déboursée par le club de Thiago Silva, le leader de Premier League dépense ainsi 30 millions pour attirer le joueur de 28 ans.…

Alexandre Ross pour SOFOOT.com