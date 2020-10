Leandro Depetris : "Pour qu'ils me mettent dans un avion quand j'avais 11 ans..."

Et si sa famille avait accepté l'offre de l'AC Milan quand il avait 11 ans ? Et s'il n'avait pas soulevé de la fonte démesurément quelques années plus tard, au point de perdre l'essence de son jeu ? Avec des si, Leandro Depetris aurait vécu la grande carrière qu'on lui promettait. Plus en vue que Messi à la pépinière de Newell's Old Boys, il se retrouve, deux décennies plus tard, à San Vicente, dans l'anonymat du championnat régional argentin.

"C'est un peu gênant à dire, mais c'est vrai que j'étais au-dessus des autres. Pour qu'ils me mettent dans un avion à 11 ans, direction Milan, il se passait quelque chose d'anormal."

Tout le monde me dit :Mais ça, c'est de la fiction. En vérité, on n'en sait rien.C'est un peu gênant de le dire, mais maintenant que j'ai dépassé la trentaine, je le dis : c'est vrai que j'étais au-dessus des autres. Pour qu'ils me mettent dans un avion quand j'avais 11 ans, direction Milan, il se passait quelque chose d'anormal. Le club milanais nous a offert à moi et à ma famille la même chose que Barcelone a offert ensuite à la famille Messi : une maison, un emploi si mon père voulait travailler, la même chose pour ma mère, tout.Mes parents ont toujours été des travailleurs, ils ont fait des études. Nous ne sommes pas issus d'un milieu défavorisé comme cela peut être le cas pour d'autres joueurs. Dans mon entourage, on était trop confiant. On pensait avoir la boule de cristal dans la main, et on entendait :Ils pensaient que c'était quelque chose qui ne pouvait pas ne pas arriver. Mais cela ne s'est pas produit.À vrai dire, non, chacun a son Lire la suite de l'article sur SoFoot.com