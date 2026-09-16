League Cup : Manchester United renversé devant son public

Heureusement qu’il y a les victoires contre Sabah et Ipswich pour sauver le début de saison des Red Devils . C’était déjà pas la grande joie à Manchester United, ça l’est encore moins ce mercredi soir. Les hommes de Michael Carrick ont été éliminés de la Coupe de la Ligue anglaise par Brighton (2-3) , après avoir mené par deux buts signés du jeune Shea Lacey et de Mason Mount.

Les Seagulls ont ensuite réagi par Kostoulas, Gross puis de Cuyper à un quart d’heure du terme et assurer sa qualif’ pour les huitièmes, dans un Old Trafford qui a logiquement conspué ses joueurs à la fin du match.…

TJ pour SOFOOT.com