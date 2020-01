League Cup : A United la victoire, à City la finale

Vainqueur 3-1 à l'aller en demi-finale d'EFL Cup, Manchester City avait un travail à finir contre le rival United, ce mercredi soir. Et si ce sont les Red Devils qui se sont imposés d'une courte tête (0-1), cela ne suffira pas pour voir la finale. Les hommes de Pep Guardiola affronteront Aston Villa pour conserver leur titre.

Manchester City 0-1 Manchester United

Matic surgit

Leroy Sané a repris l'entraînement

En Angleterre, l'EFL Cup ne soulève pas vraiment les foules. Pas grand-monde ne s'y intéresse, et encore moins les grandes puissances d'outre-Manche. Mais cette saison, Manchester City en a besoin. Largués en Premier League, lesdoivent se rattraper sur les coupes nationales (et européenne) pour sauver la face. Mission accomplie, ce mercredi : après avoir dominé Manchester United en demi-finale aller (3-1), lesont assuré la qualification au retour, malgré leur défaite du soir (0-1). Double tenants du titre, lesdéfieront Aston Villa pour la passe de trois.Première dinguerie de ce derby fou : Pep Guardiola sort un système ultra-offensif et quasi-inqualifiable en 3-5-2. Avec deux latéraux (Kyle Walker et Joao Cancelo) en défense, et une flopée de génies de la balle devant (Bernardo Silva, Raheem Sterling, Sergio Agüero, Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez). Manchester United avait de quoi trembler, et Manchester United en a effectivement bavé. Dès la sixième minute, David De Gea est obligé de s'interposer devant Sergio Agüero, auteur d'un bel appel en profondeur et d'une jolie tête. Une minute plus tard, le portier espagnol doit à nouveau se chauffer devant Mahrez. Deux grosses occasions, une possession de 75% dans les dix premières minutes...