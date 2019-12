Le zoo de Pont-Scorff, bientôt un sanctuaire pour animaux sauvages

Aucun caissier aux entrées. Louise et Sophie, en vacances dans la région, s'étonnent de voir les portes fermées. Dommage, elles auraient bien aimé visiter. Une discussion s'engage alors avec Lorane Mouzon et Perrine Crosmary, les deux co-présidentes de la coalition Rewild, qui vient de récolter en quelques jours les 600 000 euros pour racheter le zoo de Pont-Scorff, dans le Morbihan.Cette organisation créée par 7 associations (Sea Shepherd, Centre Athenas, Hisa, Le Biome, One Voice, Wildlife Angels, Darwin) va le transformer en lieu de réhabilitation d'animaux sauvages sauvés du trafic et en centre de soins de la faune locale. Une première mondiale. « Les relâcher dans la nature alors qu'ils sont restés en captivité durant des années, ce n'est pas gagné », remarque Sophie alors que sa fille, plus enthousiaste, demande où les girafes vont aller. Lorane et Perrine ont à cœur d'expliquer ce projet a priori un peu fou mais mûrement réfléchi.« Nous allons aider les services de l'Etat dans la lutte contre le trafic d'animaux sauvages, en fournissant un accueil et une porte de sortie dans la nature ou dans des sanctuaires adaptés à leurs besoins », explique Lorane. L'initiative, pourtant, provoque le scepticisme de l'Association française des parcs zoologiques pour qui « le retour à la vie sauvage est rarement possible ». Une attaque que Rewild avait anticipée. « Nous ne sommes pas des amateurs comme veulent le faire croire nos détracteurs. Le centre Athenas, qui fait partie de la coalition, a soigné et relâché 17 000 animaux d'espèces européennes en 30 ans. Les zoos, eux, affirment œuvrer pour la conservation des espèces menacées alors qu'ils continuent à prélever dans les milieux naturels », affirme Lorane.Restaurant végétalien, conférences...L'équipe de Rewild prévoit déjà d'accueillir 200 nouveaux animaux et de construire d'autres volières. « Nous avons reçu des messages de Bretons, ...