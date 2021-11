Le zloty polonais à son plus faible niveau depuis 12 ans face à l'euro

La monnaie polonaise, le zloty, a atteint son plus faible niveau depuis 12 ans par rapport à la monnaie européenne lundi, en franchissant la barrière psychologique de 4,7 zlotys pour un euro, selon les cambistes.

Après une hausse de 0,04 zloty à 10H31, l'euro a atteint le niveau de 4,7205 zlotys, soit une valeur jamais enregistrée depuis le 31 mars 2009, avant de retomber à 4,6875 six heures plus tard.

Depuis début septembre, la monnaie polonaise a perdu plus de 0,2 zloty face à l'euro.

En parallèle, la hausse des prix a atteint en Pologne 6,8% en octobre sur un an, le plus haut niveau observé depuis environ 20 ans, selon l'Office national des statistiques (GUS).

Au début du mois, la banque centrale de Pologne (NBP) a annoncé une hausse de 75 points de base, à 1,25%, de son principal taux directeur, afin de combattre cette inflation qui monte en flèche.

Il s'agit de la deuxième hausse successive de taux de la NBP en deux mois.

Cependant, "on ne croit pas beaucoup au retour de l'inflation à un niveau plus bas. On ne voit pas auprès de la banque centrale de vraie volonté de lutter contre elle", a indiqué à l'AFP un analyste de la banque ING Bank Slaski, Rafal Benecki.

"Des déséquilibres commencent à apparaître dans l'économie polonaise et les investisseurs n'aiment pas cela", a-t-il souligné.

Selon le site économique Bankier.pl, le zloty a contre lui non seulement l'inflation, le différend entre Bruxelles et Varsovie sur le respect de l'Etat de droit par la Pologne, ce qui remet en question le versement à la Pologne du fonds européen de relance, mais aussi des statistiques de contaminations au Covid à la hausse et la crise migratoire à la frontière bélarusse.

"Nous allons tout faire, pour ce qui est de la communication et des actions réelles, afin de renforcer un peu le zloty", a déclaré lundi le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, cité par l'agence PAP.

Le chef du gouvernement a exprimé l'espoir que la situation sur le marché des devises se stabilise d'ici quelques trimestres.

"Si ces paroles sont suivis d'actes, cela va s'arrêter un instant (...) mais il faudra surtout étouffer l'inflation, même au prix d'un coup de frein passager à la croissance", selon M. Benecki.