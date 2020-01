Le yuan au plus haut depuis fin juillet face au dollar

Le yuan s'est hissé mardi à un nouveau plus haut en cinq mois et demi face au dollar, encouragé par la décision des Etats-Unis de retirer la Chine de leur liste de pays manipulant leur devise.

Vers 09H45 GMT (10H45 à Paris), la monnaie chinoise s'échangeait à 6,8839 yuans pour un dollar, contre 6,8938 la veille à 15H30 GMT.

Vers 03H05 GMT, elle est montée jusqu'à 6,8670 yuans pour un dollar, un niveau plus vu depuis fin juillet.

Les Etats-Unis ont retiré lundi la Chine de la liste des pays qu'ils considèrent comme manipulant leur monnaie, une décision qui intervient alors qu'un accord préliminaire entre les deux puissances doit être signé mercredi.

Le géant asiatique avait rejoint cette liste l'été dernier, et figure toutefois sur une liste de 10 pays à surveiller, tout comme la Suisse, qui vient rejoindre l'Allemagne, la Corée du sud, l'Irlande, l'Italie, le Japon, la Malaisie, Singapour et le Vietnam.

Pour Connor Campbell, analyste pour Spreadex.com, "c'est avant tout un geste symbolique, mais aussi un nouvel exemple du réchauffement des relations entre les deux superpuissances".

De plus, "des exportations et importations chinoises plus importantes que prévu en décembre ont renforcé la vigueur du yuan", a ajouté Jasper Lawler, analyste pour London Capital Group.

Sur le seul mois de décembre, les exportations totales de la Chine ont grimpé de 7,6% sur un an. C'est bien plus que l'estimation d'analystes sondés par l'agence d'information financière Bloomberg (+2,9%).

Dans l'autre sens, les importations du géant asiatique ont connu le mois dernier un bond spectaculaire de 16,3%, là aussi bien au-delà des prévisions des experts.

Quant à l'excédent commercial vis-à-vis des Etats-Unis, il a chuté de 8,5% en 2019.

L'euro, de son côté, était stable face au dollar (-0,03% à 1,1132 dollar).

Vers 13H30 GMT, les investisseurs prendront connaissance de données sur l'inflation aux Etats-Unis.

"Le taux d'inflation sous-jacente en décembre sur un an devrait globalement rester conforme à la cible de 2% de la Fed, ce qui est de nature à renforcer l'hypothèse selon laquelle la Réserve fédérale prend une pause", a expliqué Lukman Otunuga, analyste pour FXTM.

Après avoir relevé puis abaissé ses taux ces deux dernières années, la banque centrale américaine a jugé fin 2019 qu'ils étaient au bon niveau pour le moment.

Une hausse ou une baisse des taux d'intérêt rend la devise concernée plus ou moins rémunératrice et donc plus ou moins attractive pour les cambistes.

