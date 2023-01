Le yen s'envole avec l'ascension des rendements japonais et l'intervention de la banque centrale

Le yen a établi vendredi des sommets de plusieurs mois face à de nombreuses devises, aiguillonné par la montée des taux obligataires japonais et l'intervention de la Banque du Japon pour tenter de calmer le marché de la dette.

Vers 20H40 GMT, la devise nippone s'appréciait de 1,29% face au billet vert, à 127,88 yens pour un dollar. Plus tôt, elle avait atteint 127,46 yens pour un dollar, un pic de plus de sept mois.

Il a également enregistré un plus haut de 5 mois face au franc suisse et de 9 mois face au dollar canadien.

La Banque du Japon (BoJ) a annoncé vendredi qu'elle allait augmenter, lundi, ses achats d'obligations d'Etat japonaises sur le marché.

La décision faisait suite au bond des taux obligataires japonais. Le rendement des emprunts d'Etat nippons à 10 ans est allé vendredi jusqu'à 0,57%, une première depuis plus de huit ans.

Le taux à 10 ans s'est ainsi aventuré bien plus loin, à l'échelle du marché japonais très corseté, de la limite fixée par la BoJ, soit 0,50%.

Il y a plus de six ans que l'institution a décidé de contrôler le niveau des taux d'intérêt à long terme, pour tenter de favoriser l'activité économique et une inflation modérée.

Fin décembre, la BoJ avait pris de cours le marché mardi et annoncé qu'elle laisserait désormais le taux des emprunts d'Etat japonais à 10 ans s'apprécier jusqu'à 0,50%, contre 0,25% précédemment.

L'annonce de la banque centrale avait été interprétée comme le début d'une nouvelle ère, après une longue séquence de politique monétaire ultra-accommodante.

"Le marché est en train de tester les limites de tolérance de la Banque du Japon", a commenté Bipan Rai, de CIBC Capital Markets. Un mouvement qui "spécule sur le fait que (la BoJ) pourrait bientôt modifier de nouveau son programme de contrôle des taux ou y mettre un terme".

Mardi, le quotidien nippon Yomiuri Shimbun avait rapporté que les responsables de l'institution envisageaient effectivement de procéder à des changements.

Pour Bipan Rai, rien n'accrédite la thèse d'un nouveau revirement à court terme, "mais le marché joue dessus", dit-il, et parie contre le dollar, déjà nettement affaibli par les anticipations de la fin proche du cycle de resserrement monétaire de la banque centrale américaine (Fed).

L'analyste n'attend rien de la prochaine réunion de la BoJ, mardi et mercredi prochains, et ne voit pas de bouleversement avant le printemps, au mieux, soit après la fin du mandat de l'actuel gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, dont le nom du successeur n'est pas encore connu.

