Le yen reprend son souffle, le dollar monte un peu

Le yen reculait lundi face au dollar à l'avant-veille de la décision de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ), après plusieurs séances consécutives de hausse expliquée par une possible convergence des politiques monétaires des deux côtés du Pacifique.

Vers 10H05 GMT (11H05 à Paris), la devise japonaise cédait 0,44% à 128,43 yens pour un dollar après être montée à 127,23 yens, un sommet depuis fin mai.

Les volumes étaient limités lundi par un jour férié aux Etats-Unis.

Au Japon, les investisseurs attendent mercredi le résultat de la réunion de politique monétaire de la BoJ, qui pourrait amender sa stratégie ultra-accommodante.

En décembre, elle avait annoncé un relâchement de son contrôle du taux des emprunts d'Etat à 10 ans, qu'elle laisserait remonter à 0,50% contre 0,25% jusque là.

Mais les taux ont dépassé ce cap lundi pour la deuxième séance consécutive, et ce malgré l'annonce vendredi d'une augmentation des achats d'obligations par la BoJ.

Un possible nouveau changement de cap de la BoJ, qui serait obligée de tolérer des taux plus élevés, "pourrait être vu comme un nouveau pas vers la normalisation de sa politique monétaire et profiterait au yen", commente Carol Kong, analyste chez CBA.

La livre sterling (-0,11% à 1,2214 dollar) a pour sa part atteint plus tôt en séance un sommet depuis un mois à 1,2289 dollar.

La semaine s'annonce chargée Outre-Manche: le patron de la Banque d'Angleterre (BoE) répondra aux questions de parlementaires dans l'après-midi, les données sur l'emploi pour novembre seront publiées mardi et celles sur l'inflation pour décembre mercredi.

"Des données peu encourageantes sur l'économie britannique alimentent l'idée que la BoE pourrait être moins agressive qu'attendu jusqu'à présent", commente Jane Foley, analyste chez Rabobank.

"Ceci dit, l'inflation devrait encore dépasser 10%", ce qui au contraire devrait pousser la banque à la rigueur, ajoute-t-elle.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin se stabilisait lundi (-0,2% à 20.860 dollars) après s'être envolé ce week-end, dopé par l'appétit pour le risque des investisseurs.

A plus de 20.000 dollars, il renoue avec son niveau de novembre, avant la faillite de la plateforme d'échanges FTX, et s'inscrit en hausse de 26% depuis le début de l'année, même s'il reste en baisse de 51% sur un an.

10H05 GMT 22H00 GMT