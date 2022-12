Le yen reprend son souffle dans un marché sans entrain

Le yen se stabilisait mercredi après sa folle séance de la veille, quand il s'était envolé dans le sillage d'un signal inattendu de possible resserrement de la politique monétaire au Japon.

Vers 10H30 GMT (11H30 à Paris), la devise japonaise perdait 0,05% à 131,67 yens pour un dollar et 0,09% à 139,82 yens pour un euro.

La veille, elle était montée de 3,9% face au billet vert, sa plus forte hausse quotidienne depuis 1998.

La Banque du Japon (BoJ) a indiqué qu'elle tolèrerait une hausse des rendements obligataires, un mouvement modéré par rapport aux hausses des taux adoptés par les autres grandes banques centrales mais un coup de tonnerre par rapport à la politique ultra-souple observée jusqu'à présent.

Avec la hausse de la veille, si le yen reste en recul sur la semaine, il "est en hausse de 15% face au dollar" depuis l'intervention de la BoJ sur le marché des changes pour soutenir la devise en octobre, note Derek Halpenny, analyste chez MUFG.

Selon lui, la remontée est assez conséquente pour avoir un effet déflationniste au Japon, qui contrairement au reste du monde n'a pas vu l'inflation flamber en 2022.

Sur le reste du marché des changes, le calme régnait mercredi et les investisseurs semblaient débuter un peu en avance la trêve des confiseurs, mais Antje Praefcke, analyste chez Commerzbank, conseille de surveiller quelques publications Outre-Atlantique (activité manufacturière plus tard dans la séance, puis commandes de biens durables vendredi).

"Des marchés aux volumes réduits, quelques données américaines et le marché qui cherche à se faire une idée sur la façon dont la politique monétaire va évoluer pourraient potentiellement donner un cocktail explosif", avec des mouvements exacerbés par le manque de participants, prévient-elle.

