Le yen recule et le yuan remonte, dans un marché rassuré par des mesures chinoises

Le yen et le franc suisse, traditionnelles valeurs refuges, se repliaient mardi tandis que le yuan reprenait de la vigueur, dans un marché apparemment rasséréné par les mesures prises par la Chine face à la crise du nouveau coronavirus.

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), le yen reculait de 0,75% face au billet vert, à 109,51 yens pour un dollar, tandis que le franc suisse perdait 0,37% à 0,9695 franc suisse pour un dollar.

Face à l'euro, le yen lâchait 0,60% à 120,94 yens pour un euro et la devise helvétique cédait 0,20% à 1,0706 franc suisse pour un euro.

La monnaie chinoise s'est de son côté établie à 6,9984 yuans pour un dollar, en hausse de 33% par rapport à la clôture de la veille.

L'euro de son côté perdait 0,15% face au billet vert,à 1,1043 dollar.

"La Chine a injecté des liquidités et un semblant de calme sur les marchés mardi, permettant à certaines des devises les plus touchées" par la crise du coronavirus "de reprendre de la vigueur", remarque Joe Manimbo de Western Union en citant le yuan ou les dollars australien, néozélandais et canadien.

De son côté "le billet vert est parvenu à se maintenir grâce à une avancée solide face à des devises considérées comme encore plus sûres, le yen et le franc suisse", ajoute-t-il.

"Malgré un bilan humain qui s'alourdit, les marchés espèrent que la crise va rester assez localisée et ne va pas prendre une ampleur internationale", estime l'expert.

Les investisseurs ont notamment semblé rassurer par les mesures de la Banque centrale chinoise, qui a injecté des milliards de liquidités ces deux derniers jours.

Le pays a par ailleurs pris plusieurs décisions très strictes afin d'endiguer la propagation de ce virus, poursuivant par exemple ses mesures de confinement drastiques dans certaines villes.

La livre sterling de son côté se redressait un peu mardi, au lendemain d'une forte chute due aux craintes d'un échec des négociations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Les investisseurs suivront plus tard dans la semaine des indicateurs sur l'emploi aux Etats-Unis avec la publication mercredi de l'enquête ADP et celle vendredi des chiffres officiels mensuels.

