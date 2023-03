Le yen recule après la BoJ, la livre monte après le PIB britannique

Le yen cédait du terrain vendredi alors que la Banque du Japon (BoJ) a conservé sa politique monétaire ultra-souple, tandis que la livre profitait d'un rebond plus fort qu'attendu du PIB britannique en janvier.

Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), la devise japonaise perdait 0,47% à 136,79 yens pour un dollar et 0,46% à 144,74 yens pour un euro.

La BoJ a gardé son taux d'intérêt négatif de 0,1% sur les dépôts des banques auprès d'elle, et n'a pas non plus modifié son contrôle des rendements des obligations publiques japonaises à 10 ans, dans une fourchette comprise entre -0,5% et +0,5%.

"Aucun changement n'était attendu mais la volatilité de la veille montre que certains acteurs du marché avaient peur d'une surprise lors de la dernière réunion" du gouverneur sortant Haruhiko Kuroda, commente Neil Wilson, analyste chez Finalto.

Au Royaume-Uni, la croissance a rebondi à 0,3% en janvier, soit plus qu'attendu par les analystes.

Cela "va alimenter les espoirs que l'économie échappe à la récession en 2023 et pousser à espérer que le ministre des Finances ouvre la bourse lors de la présentation du budget mercredi prochain", commente Ruth Gregory, analyste chez Capital Economics.

La livre gagnait 0,52% à 1,1987 dollar et 0,53% à 88,27 pence pour un euro.

Ce vendredi, les investisseurs se focaliseront sur le rapport sur l'emploi américain pour février. Des données bien plus vigoureuses que prévu en janvier avaient conduit à un bond du dollar en février.

"Il est probable que le chômage reste à, ou proche de, son plus bas en cinq décennies", résume Mark Haefele, analyste chez UBS.

Si une surprise de l'ampleur de celle des chiffres de janvier est peu probable, "le rapport sur l'emploi pourrait rester trop vigoureux pour la Fed", ajoute-t-il.

Un marché du travail trop tendu alimente l'inflation et pousse la Réserve fédérale américaine (Fed) à remonter ses taux, ce qui rend le dollar plus attractif.

