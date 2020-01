Le yen profite des tensions géopolitiques au Moyen-Orient

Le yen, traditionnelle valeur refuge, progressait face aux principales devises vendredi, bénéficiant de l'aversion au risque engendré par l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani dans un bombardement américain.

Vers 10H05 GMT (11H05 à Paris), le yen gagnait 0,43% face au billet vert, à 108,10 yens pour un dollar, après avoir atteint à 07H55 GMT 107,92 yens pour un dollar, un plus haut en deux mois.

Face à la devise européenne, le yen gagnait 0,73% à 120,43 yens pour un euro. Vers 09H15 GMT, il est monté jusqu'à 120,31 yens, pour la première fois en trois semaines.

La mort du général iranien Qassem Soleimani, émissaire de la République islamique en Irak, et d'un dirigeant pro-iranien dans un raid américain à Bagdad "ont suscité des craintes d'escalade entre les Etats-Unis et l'Iran, ce qui a pesé sur l'appétit pour le risque et soutenu le yen", ont expliqué Fritz Louw et Lee Hardman, analystes pour MUFG.

La devise japonaise, traditionnelle valeur refuge qui s'apprécie en période d'incertitudes, est "le grand gagnant" de l'accroissement des tensions géopolitiques, a renchéri Kit Juckes, analyste pour Société Générale.

Cette hausse survient tout juste un an après l'envolée du yen, qui avait temporairement pris plus de 3,6% face au dollar dans un marché peu liquide.

Une telle hausse soudaine est cependant "peu probable", ont souligné les analystes de MUFG.

L'euro, par ailleurs, perdait encore du terrain face au dollar, après avoir déjà baissé la veille.

Il perdait 0,30%, à 1,1139 dollar.

