Le yen poursuit sa glissade, au plus bas depuis 1979 face au franc suisse

Le yen a poursuivi sa glissade lundi face à la plupart des devises majeures, plombé par le changement de positionnement des cambistes, qui n'attendent plus de virage monétaire japonais avant plusieurs mois.

Vers 18H00 GMT, la monnaie nippone cédait 0,80% face au billet vert, à 137,41 yens pour un dollar. Il a également enregistré un nouveau plus bas de 14 ans face à l'euro, à 150,96 yens, et un plancher de plus de 43 ans face au franc suisse, à 153,58 yens.

Les cambistes continuent à digérer la communication de la Banque du Japon (BoJ), vendredi, et de son nouveau gouverneur, Kazuo Ueda, dont c'était la première réunion de politique monétaire.

Le nouveau responsable a mis en garde contre un resserrement monétaire "précipité", estimant que ce ne serait pas le meilleur moyen d'atteindre l'objectif d'inflation de l'institution, fixé à 2% par an.

La BoJ va se lancer dans un examen approfondi de sa politique monétaire, aujourd'hui ultra-accommodante, analyse qui devrait prendre entre 12 et 18 mois, même si elle n'exclut pas des modifications dans l'intervalle.

"Le ton prudent du gouverneur Ueda lors de sa conférence de presse et le long examen annoncé ont rendu les investisseurs moins désireux de passer outre la faiblesse du yen", ont commenté les analystes de Goldman Sachs.

Les économistes de la banque ne s'attendent pas à une modification de la stratégie de contrôle des taux obligataires, qui serait une première étape majeure d'un changement de politique monétaire, avant juillet, contre juin jusqu'ici.

La BoJ maintient artificiellement le rendement des emprunts d'Etat japonais à 10 ans dans une fourchette allant jusqu'à 0,50%, un mécanisme censé favoriser la croissance économique.

"Depuis le début de l'année, on s'attend à ce que la BoJ change sa politique monétaire", a rappelé Mazen Issa, de TD Securities. "Et il semble maintenant qu'un changement ne soit pas imminent."

"Le marché s'attend maintenant à ce qu'il y ait peu de modifications" d'ici la fin de l'examen poussé de la politique monétaire, annoncé vendredi par l'institution. "Je ne crois pas que ce sera le cas", anticipe l'analyste.

Néanmoins, pour Mazen Issa, le fait d'attendre que les banques centrales occidentales s'engagent dans un cycle de baisse des taux, annoncé pour la fin de l'année, simplifierait la tâche de la BoJ. "Le choc (d'un assouplissement du contrôle des taux japonais) serait moindre" dans ce contexte, fait-il valoir.

