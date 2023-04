Le yen monte, l'inflation résiste au Japon

Le yen montait vendredi, soutenu par une inflation plus persistante que prévu au Japon, qui pourrait influencer la politique monétaire toujours très souple de la Banque du Japon (BoJ).

Vers 09H05 GMT (11H05 à Paris), la devise prenait 0,31% à 133,83 yens pour un dollar et 0,42% à 146,65 yens pour un euro.

La hausse des prix à la consommation au Japon est restée stable en mars hors produits frais (3,1% sur un an), alors que les économistes attendaient un ralentissement à 3%.

Et l'inflation sous-jacente, qui exclut l'énergie et l'alimentation, a accéléré en mars, à 3,8% sur un an.

De quoi désarçonner le nouveau gouverneur de la BoJ Kazuo Ueda, qui doit publier sa première décision de politique monétaire dans sept jours et avait pour l'instant promis la continuité.

L'économie japonaise n'est pas "dans une situation nécessitant une hausse significative des taux" d'intérêt, avait-il estimé au lendemain de son arrivée à la tête de la BoJ début avril.

"Le gouverneur Kazuo Ueda fait face à un choix difficile car l'inflation est plus élevée que la banque ne s'y attendait mais l'économie est plus faible", souligne Marcel Thieliant, analyste chez Capital Economics.

Si une hausse des taux semble pour l'instant exclue, "nous pensons que la banque pourrait abandonner son programme de contrôle des taux obligataires", ajoute M. Thieliant, même si cette position est minoritaire chez les économistes.

"La réunion d'avril sera surtout un exercice de communication pour éventuellement préparer à des changements à venir en juin", pense ainsi Guillaume Dejean, analyste chez Convera.

"En l'absence de changements majeurs, on voit mal comment le yen pourrait retrouver des couleurs face à ses principaux pairs", ajoute-t-il.

