Le yen et le franc suisse recherchés à l'annonce d'un nouveau variant du Covid-19, le dollar flanche

Plusieurs devises refuges telles que le franc suisse et le yen s'appréciaient fortement vendredi, notamment face au dollar américain, après l'annonce de la détection d'un nouveau variant du Covid-19 en Afrique du Sud.

Vers 13H45 GMT (14H45 à Paris), le yen s'appréciait de 0,58% face à l'euro à 128,56 yens et le franc suisse de 0,41% à 1,0448 franc suisse pour un euro.

La hausse était plus marquée face au billet vert: le yen prenait 1,31% à 113,87 yens pour un dollar et le franc suisse 1,15% à 92,54 centimes suisses pour un dollar.

Un nouveau variant du Covid-19, pour le moment appelé B.1.1.529, "secoue fortement le marché des changes", constate Ulrich Leuchtmann, analyste de Commerzbank.

"Une soudaine aversion au risque (...) renforce logiquement le yen et le franc suisse", considérés par les cambistes comme des devises plus sûres, continue-t-il.

Le dollar américain, considéré souvent lui aussi comme une bonne garantie contre le risque, "a réagi de manière légèrement contre-intuitive", observe de son côté Matthew Ryan, de Ebury.

Il cédait 0,72% à 1,1292 dollar pour un euro vers 13h45 GMT, en partie parce que cette nouvelle donne épidémique "complique la réponse politique" des banques centrales en général et de la Fed en particulier, éclaire Neil Shearing, de Capital Economics.

"A l'extrême limite, la menace d'un nouveau variant plus grave du Covid-19 pourrait inciter les banques centrales à reporter leurs projets de hausse des taux d'intérêt jusqu'à ce que la situation s'éclaircisse", reprend-il.

Les cambistes intègrent depuis plusieurs mois dans le prix du dollar un resserrement de la politique monétaire par la Réserve fédérale américaine (Fed) plus rapide que celui de la Banque centrale européenne (BCE).

La devise européenne, dont le cours est toujours inférieur de plus de 8% à celui d'il y a six mois par rapport au dollar, "a de la marge pour une reprise", complète M. Ryan.

Victime collatérale, le rand sud-africain abandonnait 1,03% face au dollar à 16,13 rands, après avoir touché plus tôt en séance un plus bas depuis un an face au billet vert.

Les investisseurs se délestaient également en bitcoin, la volatile cryptomonnaie perdait 7,58% à 54.390 dollars vers 13H45 GMT, après avoir touché 53.552 dollars, un plus bas depuis le 7 octobre.

"Sans confirmation de l'efficacité des vaccins contre ce variant, les cambistes privilégient pour l'instant les investissements à faible risque, de peur que des restrictions supplémentaires ne soient nécessaires dans un avenir assez proche", ajoute M. Ryan.

Comparé au plus haut historique atteint le 10 novembre à 68.991,85 dollars, le bitcoin a perdu plus de 20%.

