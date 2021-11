Le yen et le franc suisse privilégiés après l'apparition d'un nouveau variant du Covid-19

Les devises refuges telles que le franc suisse et le yen s'appréciaient fortement vendredi après l'annonce de la détection d'un nouveau variant du Covid-19 en Afrique du Sud.

Vers 09H50 GMT (10H50 à Paris), le yen s'appréciait de 0,73% face à l'euro à 128,38 yens et de 1,23% face au dollar à 113,96 yens.

Le franc suisse s'appréciait de son côté de 0,51% face à l'euro à 1,0437 franc suisse et de 0,97% face au dollar à 92,69 centimes suisses.

Un nouveau variant de Covid-19, pour le moment appelé B.1.1.529, "secoue fortement le marché des changes", constate Ulrich Leuchtmann, analyste de Commerzbank. "Une soudaine aversion au risque (...) renforce logiquement le yen et le franc suisse", considérés par les cambistes comme des devises plus sûres, continue-t-il.

Le nouveau variant présente un potentiel de propagation très rapide, selon les scientifiques qui ignorent à ce stade si les vaccins actuellement disponibles sont efficaces contre lui.

Jeudi soir, le Royaume-Uni a annoncé qu'il allait interdire à 12H00 GMT vendredi l'entrée aux voyageurs en provenance de six pays du sud de l'Afrique.

L'Allemagne a annoncé de son côté refuser à partir de vendredi soir l'entrée sur son territoire aux voyageurs étrangers en provenance d'Afrique du Sud, l'Italie étendant cette interdiction à un total de sept pays d'Afrique australe. La Commission européenne a de son côté proposé de suspendre les vols en provenance de cette partie du monde.

Victime collatérale, le rand sud-africain abandonnait 1,81% face au dollar à 16,26 rands, peu après avoir touché un plus bas depuis un an face au billet vert.

Les investisseurs se délestaient également en bitcoin, la volatile cryptomonnaie perdait 7,01% à 54.740 dollars vers 10H00 GMT, au plus bas depuis le 13 octobre.

Les mouvements peuvent aussi être amplifiés par l'activité limitée sur les marchés, soulignent plusieurs analystes: après le jour férié de Thanksgiving jeudi, Wall Street ne sera ouvert que pour une demi-journée vendredi.

Enfin l'euro résistait mieux que le dollar, s'appréciant de 0,48% face au billet vert à 1,1264 dollar pour un euro.

--------------------------------------