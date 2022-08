Le yen et le dollar montent, les tensions Chine-Etats-Unis inquiètent

Le yen continuait de monter mardi tandis que le dollar se reprenait face à l'euro, le risque géopolitique créé par les tensions entre Washington et Pékin poussant les investisseurs vers les valeurs refuges.

Vers 09H10 GMT (11H10 à Paris), la devise japonaise gagnait 0,47% à 130,99 yens pour un dollar et 0,67% à 134,17 yens pour un euro.

Le billet vert prenait lui 0,20% à 1,0243 dollar pour un euro.

Dédaignant des données américaines peu enthousiasmantes, "ce sont des informations ailleurs qui ont poussé le marché vers la sécurité" des actifs refuges, commentent les analystes de OFX.

La Chine a prévenu mardi que les Etats-Unis porteront la "responsabilité" d'une visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi lors de sa tournée asiatique et qu'ils devront en "payer le prix".

Après Singapour et la Malaisie, l'itinéraire de Mme Pelosi prévoit des étapes en Corée du Sud et au Japon. Le flou est sciemment entretenu autour d'une possible visite à Taïwan.

Du côté des autres devises, le dollar australien perdait du terrain (-1,45% à 0,6922 dollar américain pour un australien) après une nouvelle hausse des taux d'intérêts de la banque centrale australienne.

Comme la Réserve fédérale américaine (Fed) ou la Banque centrale européenne (BCE), l'institut monétaire australien a affirmé qu'il déciderait désormais de sa politique monétaire "en fonction des dernières données publiées", et ne signalerait donc plus en amont ses décisions.

"Il nous semble que le ton du message est un peu moins déterminé que lors des deux dernières réunions", commentent les analystes de Barclays.

-------------------------------

js/emb/abx