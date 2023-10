Le yen chute après la décision de la Banque du Japon

Le yen chutait mardi à la suite du statu quo de la Banque du Japon sur ses taux, qu'une annonce sur l'assouplissement du contrôle des rendements obligataires, pourtant de nature à doper la devise nippone, n'a pas réussi à atténuer.

Vers 11H10 GMT (12H10 à Paris), la devise japonaise dévissait de 1,03% à 150,66 yens pour un dollar.

Le yen dégringolait également de 1,49%, à 160,67 yens pour un euro, après avoir touché son plus bas niveau depuis 2008 face à la monnaie unique, à 160,85 yens.

La Banque du Japon (BoJ) a choisi mardi de ne pas relever ses taux, conservant ainsi son cap monétaire ultra-accommodant, relevait Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

La banque centrale japonaise a dans le même temps annoncé un nouvel assouplissement de son contrôle des rendements obligataires japonais à dix ans, en qualifiant désormais son plafond précédent de 1% de simple "référence".

Mais "cette décision a été moins agressive qu'anticipée par le marché et a fait chuter le yen", concluait l'analyste de Swissquote Bank.

De son côté, le dollar s'inclinait face à la monnaie unique, qui prenait 0,46% à 1,0664 dollar, et face à la devise britannique, qui grimpait de 0,21% à 1,2196 dollar.

Le billet vert restait plombé par les anticipations que la Réserve fédérale (Fed) conserve ses taux inchangés mercredi lors de sa réunion, rappelaient les analystes de BNY Mellon.

L'euro, lui, ne souffrait pas des données publiées par Eurostat mardi sur le taux d'inflation annuel de la zone euro, qui a chuté à 2,9% sur un an en octobre, atteignant son niveau le plus bas depuis plus de deux ans.

Par ailleurs, le PIB dans la zone euro a reculé de 0,1% au troisième trimestre.

Ces chiffres, qui plaident pour un maintien du statu quo sur les taux de la Banque centrale européenne, n'ont cependant pas suffi à susciter une réaction des marchés, notaient les analystes de Société Générale Cross Asset Research.

"Le fait que cette nouvelle n'ait pas nui à l'euro nous rappelle que la faiblesse de la croissance est déjà prise en compte dans les cours", expliquaient-ils.

De son côté, la Banque d'Angleterre doit se prononcer sur ses taux jeudi.

Cours de mardi Cours de lundi

---------------------------------

11H10 21H00 GMT