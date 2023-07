Le yen bondit, le dollar hésite avant l'emploi américain

Le yen montait vendredi, profitant d'un indicateur sur les hausses de salaires au Japon, dans un marché des changes par ailleurs tranquille à quelques heures des chiffres de l'emploi américain.

Vers 09H10 GMT (11H10 à Paris), le yen gagnait 0,72% à 143,03 yens pour un dollar et 0,80% à 155,62 yens pour un euro.

"Les revenus nets des travailleurs japonais ont monté de 2,5% en mai, bien plus qu'attendu par les économistes et ajoutant à la pression sur la Banque du Japon (BoJ)", commentent les analystes de UBS.

Contrairement aux autres grandes banques centrales, la BoJ a maintenu sa politique monétaire ultra-souple, et son nouveau gouverneur a assuré à plusieurs reprises qu'il voulait voir une inflation pérenne dans le pays avant d'entamer un resserrement.

Au niveau actuel, le yen est seulement à un plus haut depuis fin juin face au dollar, et reste en baisse de 2,5% sur un mois ou de 8,3% depuis le début de l'année.

L'événement du jour sera la publication du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis.

L'enquête mensuelle ADP sur les créations d'emplois du secteur privé a fait état jeudi de 497.000 postes ajoutés en juin, soit une forte hausse par rapport au mois précédent.

Pour les chiffres du rapport officiel, "depuis 14 mois consécutifs maintenant, l'emploi est meilleur qu'attendu par les analystes", rappelle Jim Reid, analyste chez Deutsche Bank, qui incite donc à la prudence.

Un marché du travail plus tendu que prévu serait à la fois la preuve d'une économie en bonne santé et un facteur inflationniste, ce qui devrait donc pousser la Réserve fédérale américaine (Fed) à se montrer plus stricte.

