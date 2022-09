Le yen baisse, les spéculations sur une intervention de la BoJ se renforcent

Le yen perdait du terrain jeudi face aux autres monnaies, plombé par un indice économique décevant, sa dégringolade depuis le début de l'année alimentant les spéculations sur une éventuelle intervention de la Banque du Japon (BoJ) pour soutenir la devise.

Vers 08h45 GMT (10h45 à Paris), le yen baissait de 0,26% à 143,46 yens pour un dollar.

La monnaie commune européenne se stabilisait pour sa part face à la devise des Etats-Unis (+0,09%, à 0,9990 euro pour un dollar) après être repassée mercredi sous le seuil de la parité avec le billet vert.

Depuis janvier, le yen a perdu près de 20% de sa valeur par rapport au dollar.

Selon des chiffres officiels publiés jeudi, le Japon a connu en août un déficit commercial record alors que ses exportations étaient dépassées pour le 13e mois d'affilée par des importations renchéries à cause de la faiblesse du yen et de l'envolée du prix des hydrocarbures.

Mercredi, la BoJ a sondé des opérateurs du marché des changes, selon la presse nippone, une action rarissime renforçant l'éventualité d'une future intervention de Tokyo sur ce marché face à la chute de plus en plus préoccupante du yen.

"Alors que la Banque du Japon fait figure d'ovni dans l'environnement actuel où l'on voit les principales banques centrales mondiales remonter agressivement leurs taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, un ajustement de politique au Japon enverrait un signal fort et déclencherait très certainement un début de [raffermissement des cours du] yen", estime Guillaume Dejean, analyste chez Western Europe.

"Le message était fort et clair et il s'agit maintenant de savoir si les marchés le respecteront", commente Craig Erlam, analyste chez Oanda.

"Les responsables [ont] tenu à préciser qu'aucun avis d'intervention ne sera émis, ni peut-être même confirmé", précise-t-il.

Début septembre, la monnaie japonaise avait plongé jusqu'à 144,99 yens pour un dollar, un plus bas depuis 1998. Mercredi, encore, elle était tombée jusqu'à 144,96 yens pour un dollar.

