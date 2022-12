Le yen aux anges, propulsé par la Banque du Japon

Le yen s'envolait mardi après l'annonce surprise de la Banque du Japon d'un assouplissement de son contrôle des rendements des obligations publiques japonaises, que les investisseurs interprètent comme un premier pas vers une sortie de sa politique monétaire ultra-accommodante.

Vers 16H40 GMT (17H40 à Paris), le yen décollait de 4,28% à 131,29 yens pour un dollar, en route pour sa plus forte hausse quotidienne depuis 1998, peu après avoir touché son plus haut niveau depuis plus de quatre mois à 131,01 yens.

Face à l'euro, la devise japonaise gagnait 4,09% à 139,51 yens pour un euro.

La Banque du Japon a surpris mardi les marchés en assouplissant son contrôle des rendements à dix ans des obligations publiques japonaises, et tolère désormais une fluctuation entre -0,5% et +0,5%, contre un plafond précédemment fixé à 0,25%.

Le yen est propulsé vers le haut par cette annonce qui ouvre la voie à une remontée rapide des rendements obligataires japonais mais aussi par "les nouvelles spéculations dans la foulée d'un possible virage de la part de la BoJ", explique Guillaume Dejean, analyste chez Western Union.

"Les marchés veulent y voir (...) le début d'un nouveau cycle monétaire qui pourrait conduire à une première hausse de taux", souligne-t-il.

La BoJ a pourtant juré que ce n'était pas un prélude à un abandon de sa politique monétaire ultra-accommodante.

La Banque du Japon fait en effet figure d'exception dans le paysage des grandes banques centrales. Ses consoeurs ont, elles, significativement durci leurs politiques monétaires tout au long de l'année pour combattre l'inflation provoquée à la fois par la reprise post pandémie de Covid-19 et l'explosion des prix de l'énergie avec la guerre en Ukraine.

La BoJ est la "seule banque centrale majeure à avoir maintenu en 2022 ses taux directeurs à un niveau négatif", affirme M. Dejean.

Un cap qui a fortement pesé sur le yen tout au long de l'année. Si la devise japonaise rebondissait face au dollar mardi, elle perd toujours environ 12% face au billet vert et 6% face à l'euro depuis le début de l'année 2022.

"Si les marchés attendent depuis longtemps un geste de la part des banquiers japonais" ils ne pensaient "certainement pas que cela pourrait intervenir sur cette fin d'année", note l'analyste.

"Les positions spéculatives contre le yen sont trop élevées", estime Jonas Goltermann, analyste chez Capital Economics, qui juge donc que le rebond de la devise pourrait se poursuivre.

