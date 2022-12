Le yen au plus haut depuis plus de quatre mois face au dollar

Le yen caracolait mardi face à toutes les principales devises, catapulté par la décision surprise de la Banque du Japon de laisser monter les taux obligataires, interprétée comme le premier signe d'un virage monétaire.

La troisième monnaie la plus échangée au monde a gagné 3,92% face au dollar et 3,77% face à l'euro, des variations d'une ampleur rare sur le marché des changes.

Plus tôt, la devise centenaire était montée jusqu'à 130,58 yens pour un dollar, une première depuis début août.

La monnaie japonaise était encore plus conquérante face aux devises asiatiques majeures, notamment au plus haut depuis près de sept mois face au yuan chinois et au dollar taïwanais.

La Banque du Japon (BoJ) a pris de cours le marché mardi et annoncé qu'elle laisserait désormais le taux des emprunts d'Etat japonais à 10 ans s'apprécier jusqu'à 0,50%, contre 0,25% actuellement.

Il y a plus de six ans que la BoJ a décidé de contrôler le niveau des taux d'intérêt à long terme, pour tenter de favoriser l'activité économique et une inflation modérée.

Dans la foulée de l'annonce, le rendement des emprunts d'Etat japonais à 10 ans a atteint 0,44%, un sommet depuis juillet 2015.

"La Banque du Japon essaye de laisser ses taux remonter et espère que les investisseurs japonais vont rapatrier des fonds au Japon, ce qui soutiendrait le yen", a expliqué Ivan Asensio, de Silicon Valley Bank (SVB).

Pour Duncan Wrigley, de Pantheon Macroeconomics, la décision de la BoJ "lui donne plus de marge pour remonter ses taux en 2023, si besoin".

"Nous pensons qu'elle attendra probablement 2024, mais signaler son intention devrait aider le yen et réduire les pressions inflationnistes liées aux importations", a ajouté l'analyste, dans une note.

Cette manoeuvre surprise de la banque centrale japonaise, qui a, par ailleurs, maintenu son taux directeur à -0,1%, est un nouveau coup dur pour le dollar, sur la défensive depuis début novembre.

Le billet vert semble ne plus bénéficier du resserrement monétaire de la banque centrale américaine (Fed), qui approche d'une fin de cycle de hausse de taux.

Signe de l'affaiblissement du "greenback", l'un des surnoms du dollar, il n'a pas profité de la morosité des marchés actions, mal orientés depuis début décembre, relève Ivan Asensio, alors que la dégringolade des Bourses lui avait nettement profité jusqu'ici en 2022.

