Le yen au plus bas en 7 ans, le bitcoin grimpe

Le yen chutait lundi à son plus bas depuis près de sept ans face au dollar, souffrant de la politique monétaire très accommodante du Japon alors que les autres banques centrales serrent la vis face à l'inflation.

Vers 09H50 GMT (11H50 à Paris), le yen sombrait de 1,77% à 124,25 yens pour un dollar, après avoir atteint un plus bas depuis août 2015 à 125,09 yens (-1,81% face à la monnaie unique européenne, à 136,52 yens pour un euro).

Aux Etats-Unis, la Réserve fédérale américaine (Fed) affiche sa volonté de durcir sa politique monétaire coûte que coûte afin de mettre un frein à la hausse des prix ; à l'inverse, la Banque du Japon (BoJ) maintient une stratégie de souplesse pour éviter d'étouffer la croissance.

"La divergence de politique était une fois encore évidente dans la nuit de dimanche à lundi, quand la BoJ a offert d'acheter des obligations à 10 ans", souligne Lee Hardman, analyste chez MUFG.

"Il n'y a pour l'instant aucun signe que la Banque veut agir pour contrer la faiblesse du yen, et ce alors même que les importations deviennent de plus en plus chères" pour les Japonais, complète Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

Le bitcoin , de son côté, s'échangeait pour 47.137 dollars, en hausse de 2,2% par rapport à la veille et de 5,7% par rapport à vendredi soir.

Après un début d'année difficile, la cryptomonnaie renoue avec son niveau du 1er janvier.

"Des informations de presse sur de nouvelles régulations et des achats qui continuent de la part d'investisseurs professionnels continuent de profiter aux cryptomonnaies", explique Walid Koudmani, analyste chez XTB.

