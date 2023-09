Le yen au plus bas depuis 10 mois, signaux contrastés de la Banque du Japon

Le yen est tombé vendredi, face au dollar, à son plus bas niveau depuis dix mois, sapé par des informations selon lesquelles la communication récente de la Banque du Japon aurait été mal interprétée, un virage monétaire n'étant pas à l'ordre du jour.

Vers GMT, la devise nippone reculait de 0,26% face au billet vert, à 147,86 yens pour un dollar. Plus tôt, la monnaie japonaise avait glissé jusqu'à 147,95 yens, une première depuis début novembre.

Dans un entretien publié samedi par le quotidien Yomiuri, le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, avait indiqué que l'institution pourrait disposer d'assez de données, "d'ici la fin de l'année", pour jauger la croissance des salaires, indicateur crucial pour acter une sortie de la déflation qui frappe le Japon depuis des décennies.

Ces propos avaient été interprétés comme le signal d'un possible virage monétaire plus tôt que prévu par les cambistes, après plus de sept ans de politique ultra-accommodante.

Mais selon l'agence Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier, les déclarations étaient des propos conformes à la communication antérieure de la BoJ et ne préjugeaient en rien de décisions de politique monétaire à court terme.

"C'est comme si le marché poussait le Japon à intervenir" sur le marché des changes, comme il l'avait fait en septembre et surtout en octobre 2022, pour la première fois depuis 1998, explique Marc Chandler, de Bannockburn Global Forex. "Mais c'est délicat."

Ces opérations d'achats de yens, en puisant 43 milliards de dollars de réserves de changes, avaient permis de relancer la devise japonaise, descendue jusqu'à 151,95 yens pour un dollar, un niveau plus fréquenté depuis 32 ans.

"Je ne pense pas qu'ils puissent intervenir avant la (réunion de la banque centrale américaine)", mardi et mercredi, selon Marc Chandler, qui évoque la récente remontée des taux obligataires américains, déséquilibrant encore davantage l'attractativité du dollar par rapport au yen.

Le rendement des emprunts d'Etat américains a ainsi frôlé, vendredi, un sommet de 15 ans, montant jusqu'à 4,33%

