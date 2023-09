Le yen au plus bas depuis 10 mois face au dollar, asphyxié par la Fed

Le yen a sombré mercredi à son plus bas niveau depuis plus de dix mois face au dollar, chahuté par la posture offensive de la banque centrale américaine (Fed) et l'envolée des taux obligataires aux Etats-Unis.

Vers 20H15 GMT, le billet vert gagnait 0,41% contre la devise nippone, à 148,22 yens pour un dollar. Son cours s'est retranché jusqu'à 148,30 yens, une première depuis début novembre.

Déjà en position délicate depuis des mois, la monnaie japonaise a mal vécu la communication de la Fed, mercredi.

Une majorité de ses membres tablent sur une nouvelle hausse du taux directeur cette année et estiment nécessaire de le maintenir, en 2024, à un niveau plus élevé que ce qu'ils anticipaient en juin.

Les banquiers centraux ne voient pas ce taux de référence revenir à son niveau de long terme, soit 2,5%, qui indiquerait une normalisation de la politique monétaire, avant 2026.

Parallèlement, la Fed a révisé à la hausse ses estimations de croissance pour 2023, mais aussi les deux années qui viennent, avec un taux de chômage inférieur à ce qu'elle projetait en juin.

"Le message est frappant", a commenté Bipan Rai, de CIBC Capital Markets. "Si vous le comparez à ce qui se passe ailleurs", avec une situation économique dégradée, notamment en Europe et en Chine, "on ne peut que parier sur un dollar plus fort d'ici la fin de l'année."

Le contraste est net avec le Japon, où le gouverneur de la banque centrale (BoJ), Kazuo Ueda, ne semble pas prêt à revenir sur la politique monétaire ultra-accommodante que l'institution applique depuis 2016.

Mercredi, le vice-ministre des Finances chargé des affaires internationales, Masato Kanda, n'a pas écarté une intervention du Japon sur le marché des changes pour soutenir le yen.

Le déséquilibre est tel entre les deux trajectoires monétaires, que la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a indiqué que les Etats-Unis se montreraient compréhensif si le Japon utilisait ses réserves de changes pour défendre sa monnaie.

"Pour renforcer durablement le yen, il faut un changement fondamental", estime néanmoins Bipan Rai, pour qui une intervention sur le marché des changes, ne produirait qu'un résultat marginal.

"Ils doivent en finir avec le contrôle de la courbe des taux obligataires", selon lui. Depuis sept ans, la BoJ maintient artificiellement bas le rendement des emprunts d'Etat japonais à 10 ans, une stratégie destinée à soutenir l'économie en favorisant des conditions de crédit accommodantes.

"Sans cela, toute initiative du ministère des Finances (japonais) sera escamotée par le marché", a-t-il estimé.

