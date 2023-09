Le XV de France miniaturise la Namibie

Contre une Namibie extrêmement modeste, le XV de France a été éblouissant au Vélodrome (96-0), signant du même coup un succès historique avec 14 essais. Point noir : la blessure à la tête d'Antoine Dupont.

France 96-0 Namibie

Essais : Penaud (5 e , 21 e et 54 e ), Danty (9 e et 26 e ), Ollivon (18 e et 68 e ), Bielle-Barrey (40 e +1 et 64 e ), Flament (33 e ), Dupont (38 e ), Couilloud (47 e ) et Jaminet (76 e ) pour les Bleus

Partis reconquérir leur public après le succès poussif contre l’Uruguay, les Bleus ont déroulé contre la Namibie (96-0) , dans un Vélodrome qui ne demandait qu’à respirer un autre air que celui du soufre. À la mi-temps, le XV de France avait déjà inscrit 8 essais dans l’en-but des malheureux Welwitschias , qui pourront simplement se targuer d’une possession à l’équilibre, tant ils ont pris le bouillon de A à Z, durant 81 minutes. Si l’opposition est à relativiser, le message est limpide : ne pas aller (enfin) au bout serait un échec.…

Par Alexandre Lazar pour SOFOOT.com