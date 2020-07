Le "Worst Of" de Grégoire Margotton

En attendant le retour de la Ligue 1 et des Bleus, le podcast "Club Margotton" donne la parole aux champions, dirigeants et entraîneurs du sport en France. L'objectif ? Les interroger dans un cadre propice à l'écoute et à la découverte de leur regard sur leur métier, loin des zones mixtes et conférences de presse. Entre deux entretiens avec Wendie Renard et Renaud Lavillenie, Grégoire Margotton revient sur les moments les plus compliqués d'une carrière déjà bien fournie.

"Le pire c'est quand il n'y a pas d'histoire : un match sans enjeu, sans jeu, sans passion autour, ni intérêt tactique... Le match gris absolu, où on ne peut pas s'appuyer sur des faits saillants pour raconter l'histoire."

"Il n'y a rien de comparable entre le titre de 98 et celui

Le premier. Je m'en souviens bien, c'était le 8 novembre 1992. J'avais été envoyé pour, un samedi après-midi à Milan pour un Inter-Sampdoria en Serie A. J'étais tout seul, je découvrais le métier, j'avais 21 ans, je n'avais presque jamais pris l'avion. Il fallait se débrouiller pour l'accréditation, je ne parlais presque pas italien, il faisait gris, froid... A l'arrivée, ça a donné 0-0 avec un penalty sur le poteau de Rubén Sosa. Ça reste un souvenir très gris.Les événements délicats c'est de la surprise, de l'adrénaline. Pas forcément du plaisir, parce que ça peut être des affrontements dans un stade. Mais ça ne me dérange pas à commenter, ça fait partie des aléas et des beaux côtés de notre métier qui est de raconter une histoire. Le pire c'est quand il n'y a pas d'histoire : un match sans enjeu, sans jeu, sans passion autour, ni intérêt tactique... Le match gris absolu, où on ne peut pas s'appuyer sur des faits saillants pour raconter l'histoire. Le dernier en date, c'est le France-Danemark de 2018. Très compliqué à commenter. En plus on est coincé : on ne peut pas dire "" parce que la France est qualifiée et on ne peut pas livrer d'analyse tactique car on sait très bien que les joueurs ne jouent pas à fond et pensent au huitième. Avec Bixente, on est sortis en se disant : "