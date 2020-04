Le "Worst Of" de Florent Balmont

Avec ses plus de 500 matchs dans l'élite, son passage mémorable au LOSC et sa carrière poussée jusqu'à ses 40 piges en Bourgogne, l'infatigable milieu de terrain peut partir serein quant à la trace qu'il laissera au football français. Posé chez lui en attendant de savoir s'il pourra disputer en bonne et due forme son dernier match avec Dijon, il prend le temps de revenir sur les moments les moins roses de son parcours pro. Avec un peu de Fred Antonetti, forcément.

Thiago Motta : très bon joueur, mais très très vicieux au milieu de terrain, du genre à mettre des coups à retardement.Je n'ai pas le souvenir d'avoir été en conflit complet avec quelqu'un. Edenétait le plus dur à affronter à l'entraînement, au niveau qualité pure, c'était festival. Il y avait Sofiane Boufal qui était trop dans les passements de jambes à l'entraînement, il en faisait trop. C'est un joueur que j'appréciais, mais il était plus dans la provocation par moment.Ça n'est pas le pire entraîneur, car ils m'ont tous appris, mais celui avec qui ça a été compliqué et conflictuel de temps en temps, c'est Frédéric Antonetti, que j'ai eu à Nice et à Lille six mois. Il m'a fait progresser, mais au niveau caractère... C'est lui qui m'a fait partir de Lille. On est deux forts caractères et ça ne passait pas.Celui d'Arles-Avignon qui était monté en Ligue 1. Un stadequi ne donnait pas trop envie. Et quand on était allés là-bas, on était bien en championnat, mais il n'y avait pas une grosse ambiance.Il y en a deux. La plus grosse, c'est contre Paris, on avait pris 8-0 là-bas (le 17 janvier 2018) : c'était très très dur, j'étais remplaçant et on n'avait pas