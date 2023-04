Le Who's Who in France change de mains

L'édition française du Who's Who, qui recense 20.000 notices biographiques de personnalités de tous les horizons, a été rachetée par Franck Papazian, propriétaire de CB News, Stratégies, Pub et Le Journal du Luxe, selon un communiqué de l'acquéreur publié mercredi.

Franck Papazian est également fondateur de Mediaschool, groupe d'écoles de communication.

L'acquisition, dont le montant n'a pas été révélé, est annoncée un mois après le décès de l'éditeur Antoine Hébrard qui détenait le Who's Who in France depuis 1984.

"Bien avant le décès brutal de Antoine Hébrard, je suis entré en discussion avec lui et nous devions communiquer cette nouvelle ensemble il y a un mois. J'ai souhaité, par respect pour lui et sa famille, déplacer la date de cette annonce", indique M. Papazian.

Lancée en 1953 par l'éditeur Jacques Lafitte, la première édition française du Who's Who comptait 5.000 noms et biographies de "personnalités agissantes" (politiques, militaires, grands patrons, scientifiques, journalistes, artistes...).

Publié chaque année, le Who's Who recense les personnalités "contribuant à l'activité et au rayonnement de la France" et choisies selon des critères "de notoriété et de talent".

Selon son nouvel acquéreur, le Who's Who va bénéficier "d'un plan de développement qui sera opéré par les équipes en place".

Antoine Hébrard était aussi président du groupe Bottin mondain depuis 2001. Ouvrage de référence sur les règles du protocole et du savoir-vivre, l'annuaire généalogique rassemble sur cooptation les membres de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie.

L'activité autour de cet ouvrage reste propriété de la veuve d'Antoine Hébrard.