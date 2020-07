Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Werder Brême reste en Bundesliga Reuters • 06/07/2020 à 23:34









par Florian Burgaud (iDalgo) Jamais le 1. FC Heidenheim 1846 n'a évolué en Bundesliga. Ce lundi soir, ce petit club accueillait le Werder Brême, club historique de la Première Division allemande, pour un barrage d'accession/relégation retour. Après avoir décroché le nul 0-0 à l'aller, les joueurs du Baden-Wurttemberg étaient remplis de beaux espoirs. Malheureusement pour eux, jamais ou presque le scénario du match n'a évolué en leur faveur. Dès la 3e minute, Norman Theuerkauf inscrivait un but contre son camp condamnant Heidenheim a marqué à deux reprises pour composter son billet pour la Bundesliga. Ce scénario a bien au lieu... mais le Werder Brême, après le but égalisateur de Tim Kleindienst à la 85e minute, a repris la tête à la 90+4e par Ludwig Augustinsson. Dès lors, Tim Kleindienst pouvait doubler la mise à la 90+7e et arracher le nul 2-2, cela ne servait plus à rien, par manque de temps. Le Werder Brême se maintient donc dans l'élite du football allemand et Heidenheim devra une nouvelle fois tenter sa chance la saison prochaine.

