Le Werder, aux portes de l'enfer

Il s'agit d'un géant du foot allemand, qui pourrait disparaître de la Bundesliga la saison prochaine. Le Werder Brême, doyen de la BuLi et recordman du nombre de saisons disputées dans l'élite (56), est déjà prêt à sortir les mouchoirs : actuel avant-dernier, le club du nord-ouest compte deux points de retard sur le barragiste Düsseldorf avant l'ultime journée du championnat ce samedi. Au fond du trou, les Grünweissen ont besoin d'un miracle auquel personne ne croit vraiment.

WerderCologne Samedi 27 juin à 15h30 Bundesliga Diffusion sur

C'est une ère qui appartient au passé. Cette époque où le Werder rivalisait avec le Bayern au sommet de la Bundesliga, entre 1980 et 2010, n'est pourtant pas si lointaine. Mais depuis, tant de choses ont changé. Hier : Rudi Völler, Tim Borowski, Johan Micoud, Miroslav Klose, Torsten Frings, Tim Wiese, ou plus récemment, Mesut Özil et Kevin de Bruyne. Presque tous chapeautés par les maîtres Otto Rehhagel et Thomas Schaaf. Au palmarès, quatre titres de champion d'Allemagne (dont le fameux doublé coupe-championnat en 2004) et une dernière finale de Coupe de l'UEFA qui remonte à 2009 seulement. Aujourd'hui : une avant-dernière place au classement squattée quasiment toute la saison, fruit de la deuxième pire attaque (36 buts inscrits) et de la deuxième pire défense du championnat (68 pions concédés, dont une vingtaine sur coups de pied arrêté). Des joueurs sans âme, un coach sans Lire la suite de l'article sur SoFoot.com