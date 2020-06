Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Werder arrache un barrage, Kramaric explose Dortmund Reuters • 27/06/2020 à 18:11









Le Werder arrache un barrage, Kramaric explose Dortmund par Léo De Garrigues (iDalgo) Que de spectacle pour cette dernière journée de la saison de Bundesliga où 34 buts ont été marqués. Le Werder Brême n'a fait qu'une bouchée de Cologne (6-1) et profite de la défaite de Düsseldorf contre l'Union Berlin (3-0) pour récupérer la place de barragiste. Le Borussia Dortmund, qui n'avait plus rien à jouer, s'est fait écraser à domicile par Hoffenheim (0-4) qui grimpe à la 6e place et se qualifie directement pour la prochaine édition de la Ligue Europa. Andrej Kramaric a inscrit un quadruplé. Le Bayern Munich, déjà sacré champion, a atomisé Wolfsburg (0-4) avec des buts de Kingsley Coman et Michael Cuisance. Le classement final en Bundesliga : 1 - Bayern Munich, 82 points 2 - Borussia Dortmund, 69 points 3 - RB Leipzig, 66 points 4 - Borussia Mönchengladbach, 65 points 5 - Bayer Leverkusen, 63 points 6 - Hoffenheim, 52 points 7 - Wolfsburg, 49 points ____ 16 - Werder Brême, 31 points 17 - Dusseldorf, 30 points 18 - Parderborn, 20 points

