Le vrai plafond de verre du PSG

Le PSG n'a bien entendu pas à rougir d'avoir perdu face à ce Bayern Munich. En revanche, il peut profiter de sa prestation décevante face à un tel adversaire pour identifier ses erreurs et ses points faibles.



Ça fait souvent plus de mal qu'autre chose d'essayer de réécrire l'histoire. D'y mettre des "si". Si Mbappé avait sanctionné l'erreur de relance des Bavarois d'une mine sous la barre, si Neymar avait mieux négocié son face-à-face avec Neuer, si l'arbitre avait accordé un pénalty généreux... En réalité, avec des "si", le Bayern aurait tout aussi pu gagner cette finale plus largement. Ce n'est pas grave de le dire, et c'est certainement c'est plus sain de le reconnaître. Parce que la vérité, c'est que le PSG a principalement subi sa finale. Au point qu'à un moment, le Bayern pressurisait le PSG avec plus de 70% de possession de balle. Le mirage parisien, c'est d'avoir - heureusement - su se procurer quelques occasions très franches, pas beaucoup moins que son adversaire, sur des contres ou en exploitant des erreurs. Sauf que ça reste un mirage dans une rencontre où les Allemands ont dégagé une impression générale de maîtrise tactique, de supériorité physique et d'emprise technique la majeure partie du temps.Dimanche soir, le Bayern a donné la sensation de n'avoir besoin d'aucun joueur du camp d'en face pour paraître plus fort. Là où on se disait que le PSG serait quand même mieux armé avec, entre autres, un Kimmich à droite ou un Thiago Alcantara au milieu. Petite parenthèse en parlant du milieu de terrain parisien, très en difficulté pour ressortir le ballon sous la pression des champions d'Allemagne : la finale a encore surligné l'ampleur de cet éternel chantier inachevé depuis la fin du triangle Motta/Verratti/Matuidi. En résumé, le Bayern a paru sûr de sa force et de sa capacité à dominer, là où le PSG a cherché à combler ses faiblesses et à essayer de résister. Hier, le PSG s'est présenté avec le plan que tout le monde, le Bayern en premier, imaginait : celui de jouer pour Mbappé et Neymar. Sans alternative. Quitte à laisser la balle à l'adversaire, quitte à se passer de construction, quitte à assumer de jouer par à-coups dans l'espoir d'une fulgurance de ses étoiles. Il faudra sans doute se montrer plus imaginatif à l'avenir, moins prévisible. Le PSG ne devrait pas se rassurer en se disant que "si Neuer a fait un super match, c'est qu'il y a une raison" mais devrait s'inquiéter que Süle - et plus globalement la défense centrale