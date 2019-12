Le vrai du faux des régimes spéciaux de retraite

Le débat sur les retraites s'est beaucoup focalisé sur les régimes spéciaux : leurs titulaires sont-ils vraiment les « privilégiés » souvent décriés ces derniers mois ? Ou sont-ils injustement pointés du doigt ?

Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron défendait un nouveau régime de retraite « universel » qui offre les mêmes droits à tous. Le débat s'est largement focalisé ces dernières semaines sur un cas particulier : celui des pensionnés des régimes spéciaux, notamment ceux de la SNCF et de la RATP.

Ces systèmes spécifiques ne « se justifient plus », assurait le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin, dans Le Journal du dimanche du 1er décembre pour défendre la réforme voulue par le gouvernement. Critiqués pour leurs avantages, les pensionnés actuels et futurs des régimes spéciaux seront en première ligne pour protester contre la réforme, jeudi 5 décembre. La grève s'annonce très suivie notamment à la SNCF et à la RATP.

1. « Les régimes spéciaux sont ultra-minoritaires »

Ce qu'on entend

Invité de France Inter, Franceinfo et Le Monde le 3 novembre lors de l'émission « Questions politiques », Jean-Luc Mélenchon s'est agacé de voir le débat public se focaliser sur ce sujet. « C'est d'une grossièreté sans pareil, car c'est à peine 3 % de la population des retraités qui est dans les régimes spéciaux. Tout le reste, 97 %, est au régime général. »

C'EST PLUS COMPLIQUÉ

Dans le système actuel, il existe 42 caisses de retraite, que le gouvernement veut rassembler en un seul régime « universel ». La majorité des retraités (82 % des pensionnés) perçoivent une pension du régime général des salariés du privé, selon les chiffres du rapport Les Retraités et les retraites, publié par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Dress), le service des statistiques du gouvernement - mais pas 97 %, comme l'affirme Jean-Luc Mélenchon.

