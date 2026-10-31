Le vote complètement fou du journaliste de Curaçao au Ballon d'or

Il était certainement bourré au Curaçao. Dans le top 100 du classement FIFA, le petit Poucet de la dernière Coupe du monde Curaçao a eu le droit de vote au Ballon d’or. Journaliste à Extra Curaçao et Radio Hoyer , Carl Ruiter en a profité pour concocter un top 10 quelque peu surprenant.

Olise Ballon d’or

Visiblement sous le charme de Michael Olise, le Curacien a placé l’international Français en tête de son classement. S’ensuivent Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal et Kylian Mbappé, que M. Ruiter a placé cinquième comme son confrère chinois. Autre surprise de son top 10 : le journaliste a classé William Saliba neuvième. Le défenseur d’Arsenal a finalement terminé 29 e , loin, très loin de la prédiction de Carl Ruiter.…

MBC pour SOFOOT.com