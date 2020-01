Le vol inaugural du nouveau 777X de Boeing reporté

Décidément tout semble se liguer contre Boeing, même la météo ! Boeing vient de repousser le très attendu vol inaugural de son nouveau long courrier 777X qui devait voir lieu ce jeudi à Seattle dans le nord-ouest des Etats-Unis. Cette fois-ci, c'est la pluie et le vent qui sont venus gâcher la fête.« Nous repoussons le premier vol du 777X qui était prévu demain, le 23 janvier à cause de la météo », a juste annoncé l'avionneur américain qui espère pouvoir faire voler cet appareil concurrent de l'A350 d'Airbus dès vendredi.Même s'il est marginale cet incident s'ajoute aux déboires dans la conception de cet appareil qui devait initialement voler au printemps 2019.Mais à cette époque, Boeing a rencontré des problèmes avec le nouveau moteur développé par General Electric. Ensuite des défauts sont apparus avec les ailes ou encore dans la mise au point du logiciel de vol.En septembre dernier, lors des tests de pressurisation où les normes sont sciemment dépassées pour vérifier la structure, une porte a littéralement explosé...Des livraisons reportées à 2021Alors que pour la première fois de son histoire Boeing a présenté un solde négatif de commandes en 2019, l'arrivée du 777X doit en principe permettre à Boeing de reprendre pied avec ce long courrier qui doit remplacer l'actuel 777.Capable de transporter de 384 à 426 passagers, cet appareil a déjà engrangé 340 commandes de la part de sept grandes compagnies aériennes, dont Emirates, Lufthansa, Cathay Pacific, Singapore Airlines et Qatar Airways.Sauf que dans le meilleur des cas, Boeing ne pourra livrer ses premiers appareils qu'à partir de 2021 au lieu de la mi-2020. Autant dire que cela ouvre une belle fenêtre pour Airbus pour prendre de l'avance.La production du 737 MAX relancée avant juinDans le même temps, Boeing est toujours enferré avec son 737 MAX cloué au sol depuis les deux accidents au printemps qui ont fait 346 morts. David Calhoun, le ...