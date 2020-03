Le virus qui pourrait convertir l'Amérique à l'État providence

Madame Li est une Américaine d'origine chinoise qui vit à Boston. Après avoir participé à une réunion de la société Biogen, fin février, cette femme de 37 ans a ressenti douleurs, fièvre et toux, des symptômes caractéristiques du Covid-19. Mais dans le Massachusetts, elle n'a trouvé aucun moyen de se faire dépister avant plusieurs semaines. Elle s'est alors administré du paracétamol à haute dose pour faire baisser sa fièvre et passer les contrôles et elle a pris l'avion pour Pékin. Là-bas, elle a bien obtenu un test qui s'est d'ailleurs révélé positif, mais par la même occasion un aller simple pour la case prison. Elle devra en effet répondre devant les autorités chinoises d'« introduction d'un virus étranger ». Ce qui, venant du pays où s'est déclaré le Covid-19, est pour le moins paradoxal.Lire aussi Luc de Barochez ? La pandémie, annonciatrice d'un nouveau monde« Un virus chinois » est d'ailleurs le terme utilisé par Donald Trump dès que Fox News, sa source essentielle d'information, lui a appris que le coronavirus qui avait frappé la ville de Wuhan franchirait bientôt le Pacifique pour sévir aussi aux États-Unis. Mais, à l'époque ? fin janvier ? il s'agissait disait-il « d'une grippe, un mauvais rhume, qui allait et venait, mais sans plus et d'ailleurs la situation était complètement sous contrôle ».Un bilan largement sous-estiméLe résultat, la mésaventure de madame Li en est le triste exemple :...