« Le violeur, c'est toi », une chanson chilienne contre les violences sexistes fait le tour du monde

La performance du collectif chilien féministe Las Tesis pour dénoncer les violences genrées a été reproduit à travers la planète.

« Le coupable, ce n'est pas moi, ni mes fringues, ni l'endroit. » Une centaine de femmes, alignées devant la Tour Eiffel, bandeau noir couvrant leurs yeux, ont chanté et dansé pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles vendredi 29 novembre à Paris. Un happening qui s'inspirait d'une initiative chilienne.

A l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le 25 novembre dernier, le collectif féministe Las Tesis (« les thèses ») a voulu rendre la violence de genre visible avec une chorégraphie et une chanson aux paroles incisives. Les créatrices de cette chanson intitulée Un violeur sur ton chemin (« Un violador en tu camiño », en espagnol) sont Dafne Valdés, Paula Cometa, Sibila Sotomayor et Lea Cáceres. Toutes les quatre ont 31 ans et vivent à Valparaíso, la deuxième ville du Chili, d'après les informations de CNN.

Violences sexuelles en marge de manifestations

Des milliers de femmes ont participé à cette performance originelle. « Le patriarcat est un juge qui nous reproche d'être nées. Notre punition, ce sont les féminicides. C'est le viol. Et le coupable, ce n'était pas moi, ni où j'étais, ni comment j'étais habillée », ont-elles scandé à l'unisson. Leurs doigts tendus pour accuser la police, la justice et la société patriarcale ont touché le monde entier.

Depuis mi-octobre, le pays est secoué par une crise sociale, déclenchée par la hausse du prix de ticket de métro. Les Chiliens protestent contre les fortes inégalités qui perdurent dans un pays à l'économie pourtant prospère, mais leurs manifestations ont été violemment réprimées : au moins vingt-trois personnes ont perdu la vie. Les femmes ont alors dénoncé de nombreuses violences sexuelles : viols, attouchements, humiliations, insultes sexistes...

