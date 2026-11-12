Le vice-président indonésien jette l'éponge après un scandale lié à ses diplômes

Le vice-président indonésien Gibran Rakabuming Raka (C) arrive pour remettre sa lettre de démission à l’Assemblée consultative du peuple au bâtiment du Parlement à Jakarta, le 12 novembre 2026 ( AFP / Raqilla )

Le vice-président indonésien Gibran Rakabuming Raka a démissionné jeudi suite à un scandale lié à son diplôme d'études secondaires, accentuant la pression sur un gouvernement confronté à un mécontentement généralisé.

Âgé de 39 ans, le fils de l'ex-président Joko Widodo, a remis sa démission au chef de l'Etat Prabowo Subianto ainsi qu'au Parlement.

Dans une intervention devant les médias, Prabowo a déclaré avoir accepté la démission de Gibran "le cœur lourd" et a salué le fait qu'il ait agi "pour une cause plus grande, dans l'intérêt de la nation, de l'État et du peuple indonésien".

Des opposants avaient saisi la Cour constitutionnelle pour tenter de faire déchoir Gibran de ses fonctions, arguant qu'il n'existe aucune preuve qu'il ait obtenu son diplôme de fin d’études secondaires, une condition requise pour occuper ce poste.

"Il a certainement le sentiment d'avoir suivi un parcours éducatif régulier, mais nous comprenons tous que le système éducatif à l'étranger diffère de celui qui existe en Indonésie", a ajouté le chef de l'Etat.

Prabowo dispose désormais de 14 jours pour proposer deux noms pour succéder à Gibran, parmi lesquels le Parlement aura deux mois pour choisir son remplaçant.

la roupie au plus bas

La roupie indonésienne est tombée momentanément jeudi à un plus bas historique face au dollar, à 18.253 roupies pour un dollar, tandis que la Bourse indonésienne (IDX) a progressé de 2,2%.

Le vice-président indonésien Gibran Rakabuming Raka (C) arrive pour remettre sa lettre de démission à l’Assemblée consultative du peuple au bâtiment du Parlement à Jakarta, le 12 novembre 2026 ( AFP / Raqilla )

Elu il y a deux ans aux côtés de Prabowo, Gibran est devenu le plus jeune vice-président de l'Indonésie.

Dans cette fonction secondaire, le vice-président ne dispose que de peu de pouvoirs: il remplace le président en cas d'incapacité et agit en tant que son représentant lors d'événements et de réunions officiels.

Gibran est le fils aîné de l'ancien président Joko Widodo, surnommé Jokowi, qui a exercé deux mandats de 2014 à 2024 et a précédé Prabowo.

Lors du dépôt de sa candidature en 2024, Gibran avait fourni une attestation indiquant que sa formation suivie à Singapour était équivalente à celle d'un lycée en Indonésie.

Le ticket Gibran/Prabowo avait renforcé les liens entre le parti Gerindra du président et des personnalités proches du très populaire Widodo, facilitant ainsi l'accession de l'ancien général à la plus haute fonction.

climat de contestation

Cette crise au sommet de l'Etat intervient alors que des manifestations ont eu lieu ces derniers mois et encore mercredi, pour protester contre les difficultés économiques, la corruption et la gestion jugée inefficace de mois d'incendies de forêts qui ont généré une fumée toxique et provoqué de nombreux cas de maladie respiratoire.

Cette démission "marque un réalignement politique significatif, mais ne menace pas nécessairement la stabilité du gouvernement", a estimé Khairul Fahmi, directeur exécutif du groupe de réflexion Institute for Security and Strategic Studies (ISESS).

"Jokowi conservera une influence politique, mais le départ de Gibran pourrait réduire l'accès direct de son réseau au pouvoir. Pour Prabowo, cela offre une plus grande marge de manœuvre pour consolider son leadership et poursuivre son propre programme politique", a ajouté M. Khairul, interrogé par l'AFP.

Deux ans après le début de son mandat, la popularité de Prabowo a atteint des niveaux historiquement bas.

S'ajoutant aux critiques contre la politique menée, les autorités indonésiennes ont arrêté la semaine dernière l'ancien chef de la police nationale ainsi que trois hauts responsables policiers, soupçonnés d'avoir mis sur écoute le téléphone du chef de l'Etat.

Jeudi, la police a indiqué qu’elle enquêtait sur une éventuelle trahison.

Pour succéder à Gibran, Prabowo va probablement chercher "un candidat acceptable pour tous les membres de la coalition, afin d'éviter de provoquer des divisions au sein de celle-ci", a analysé Arya Fernandes, chercheur au Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS) en Indonésie.

Le candidat à la vice-présidence désigné par Prabowo "pourrait, à terme, devenir son colistier en 2029", si celui-ci se représente lors de la prochaine élection présidentielle. "Ou bien s'imposer comme un concurrent politique. Il pèsera donc avec soin le pour et le contre de chaque candidat potentiel", a-t-il déclaré à l'AFP.