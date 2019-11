Le Verton est dans le fruit

Petit Poucet du septième tour de la Coupe de France, Verton (D1) va chercher à prolonger le rêve dimanche face au Stade Portelois (N3). Une épopée déjà historique pour ce petit village du Pas-de-Calais, qui compte profiter de ce coup de projecteur pour continuer à grandir.

Changement de cap

En 2015, l'INSEE rapportait que la population de Verton culminait à 2 375 habitants. Un beau score pour ce petit village du Pas-de-Calais, dont le cœur bat dans l'ombre de la ville de Berck. Le 27 octobre 2019, ils étaient près de 800 au stade municipal pour voir leur équipe faire valser Longeau, formation picarde de R1, qui s'était pourtant hissée en 32de finale de la compétition l'an dernier. "" clame Florian Bardol, joueur et community manager de Verton. "" Un soir de fête qui résume avec brio l'ambiance qui règne depuis le coup d'envoi de la Coupe de France à Verton.Car oui, depuis le lancement de l'édition 2019-2020 de l'aînée des compétitions hexagonales, les tours se suivent et se ressemblent pour le Verton FC. À chaque fin de rencontre, des rires, des effusions de joie et surtout des victoires enquillées pour les coéquipiers de Florian Bardol. Qui n'a, malheureusement pour lui, pas encore pu connaître les joies des qualifications successives et du parcours historique du club. "Pour expliquer la réussite de la formation vertonnoise, il faut remonter trois ans en arrière. Au moment où Benjamin Lavogez, passé par la réserve d'Évian Thonon Gaillard, revient à la tête de l'équipe première pour remonter une structure qui végétait Lire la suite de l'article sur SoFoot.com