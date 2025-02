Le verbatim de la passe d'armes entre Zelensky, Trump et Vance

Joute verbale entre le président américain Donald Trump (d) et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, le 28 février 2025 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

Voici les propos échangés entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et le vice-président américain JD Vance, lors d'une discussion très tendue vendredi dans le Bureau ovale de la Maison Blanche:

Zelensky: "De quelle diplomatie parlez-vous, JD (Vance)? Qu'est-ce que vous voulez dire?"

Vance: "Je parle du type de diplomatie qui mettra fin à la destruction de votre pays. Monsieur le président, si je peux me permettre, je trouve qu'il est irrespectueux de votre part de venir dans le Bureau ovale et essayer de débattre de cela devant les médias américains. En ce moment même, vous forcez des conscrits à rejoindre la ligne de front parce que vous avez des problèmes d'effectifs. Vous devriez remercier le président."

Zelensky: "Avez-vous déjà été en Ukraine pour voir nos problèmes?"

Vance: "J'ai lu des choses et je sais ce qui se passe: vous emmenez des personnes pour faire une visite de propagande, monsieur le président. Est-ce que vous niez avoir un problème pour mobiliser des personnes dans votre armée? Et pensez-vous que c'est irrespectueux de venir dans le Bureau ovale des Etats-Unis et attaquer le gouvernement qui tente d'empêcher la destruction de votre pays?"

Zelensky: "Ca fait beaucoup de questions. Commençons par le commencement. D'abord, pendant une guerre, tout le monde à des problèmes, même vous."

Trump: "Vous ne savez pas. Ne nous dîtes pas comment on doit se comporter. On essaie de résoudre un problème. Ne nous dîtes pas comment on doit se comporter. Aucune légitimité pour ça. (...) Vous vous êtes mis dans une très mauvaise posture. Vous n'avez pas les cartes là, sans nous vous n'avez pas les cartes. Vous jouez avec des vies de millions de personnes, vous jouez avec la troisième guerre mondiale et ce que vous faites est très irrespectueux envers notre pays."

(...)

Trump, en colère: "On vous a déjà donné, à cause du stupide président (Joe Biden), 350 milliards (de dollars) d'équipement militaire. Vos hommes sont courageux mais ils utilisent notre équipement, si vous ne l'aviez pas, cette guerre aurait été finie en deux semaines. Deux jours."

Zelensky: "J'ai déjà entendu ces trois jours de la part de Poutine. Ou quelque chose comme moins de deux semaines."

Trump: "Ce sera très dur de négocier comme ça."

Vance: "Dîtes juste merci."

(...)

Trump: "Je pense que c'est bien que les Américains voient ce qu'il se passe. Je pense que c'est très important. C'est pour ça que je laisse ça se dérouler aussi longtemps. Vous devez être reconnaissant, vous n'avez pas les cartes. Vos citoyens meurent. Ecoutez, vous êtes à court de soldats et après vous nous dites +je ne veux pas de cessez-le-feu, je ne veux pas de cessez-le-feu+. Ecoutez, si vous pouvez avoir un cessez-le-feu maintenant, je vous le dis, vous le prenez pour arrêter les balles et le massacre de vos hommes. Vous dites que vous ne voulez pas de cessez-le-feu, moi j'en veux un."

(...)

Trump: "Je pense que nous en avons vu assez. Bon moment de télévision."