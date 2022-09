Le Venezuela et la Colombie rouvrent leur frontière aux véhicules de marchandises

Le président colombien Gustavo Petro (G), le ministre vénézuélien des Transports Ramon Velasquez (2-G) et le gouverneur de l'État de Tachira Freddy Bernal (4-G) regardent le premier camion traverser le pont international Simon Bolivar de Cucuta en Colombie à San Antonio del Tachira au Venezuela, lors d'une cérémonie d'ouverture officielle de leur frontière terrestre, complètement fermée depuis 2019, le 26 septembre 2022 ( AFP / Yuri CORTEZ )

Le Venezuela et la Colombie ont rouvert lundi leur frontière aux véhicules de transport de marchandises, après sept ans de fermeture partielle et trois de fermeture totale en raison de divergences politiques.

Lors d'une cérémonie en présence du président colombien Gustavo Petro et de représentants de son homologue vénézuélien Nicolas Maduro, un premier camion est passé du Venezuela vers la Colombie à 12H35 (16H35 GMT) en empruntant le pont international Simon Bolivar, situé entre la ville vénézuélienne de San Antonio del Tachira et la ville colombienne de Cucuta.

"Nous reprenons les relations et prenons des mesures fermes pour faire avancer l'ouverture totale et absolue de la frontière entre les peuples frères", a écrit le président vénézuélien sur Twitter. "C'est un jour historique et extraordinaire !"

"Il est très, très important que nous puissions progresser sur les droits fondamentaux de la population. Des familles ont été séparées. Il y a eu une rupture dans nos relations de respect et de confiance", a déclaré le député colombien Jairo Cristo lors de la cérémonie.

La réouverture de la frontière aux véhicules de transport de marchandises est une première étape en vue du rétablissement complet des échanges commerciaux entre les deux pays, qui pesaient en 2008 près de 7,2 milliards de dollars.

Le Venezuela et la Colombie se partagent 2.200 km d'une frontière à la sécurité souvent précaire, avec la présence de groupes irréguliers et de guérilleros ainsi que des mafias se livrant à la contrebande et à d'autres crimes.

Le deux pays devaient également reprendre lundi leurs vols directs, entre les deux capitales notamment.

Caracas et Bogota ont formellement repris leurs relations bilatérales le lundi 29 août avec l'installation d'ambassadeurs respectifs dans les deux capitales.

Le Venezuela avait rompu ses relations avec la Colombie en 2019 en rétorsion au soutien de l'ancien président Ivan Duque (droite conservatrice) au leader de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido.

L'élection de Gustavo Petro, premier président de gauche en Colombie, a changé la donne avec une volonté affirmée de normaliser les relations.

Les passages frontaliers pour les camions de marchandises étaient restreints depuis 2015 et bloqués depuis 2019, lorsqu'au milieu de violentes émeutes, Juan Guaido avait mené une tentative ratée de faire passer des cargaisons de nourriture et de médicaments envoyées par les Etats-Unis.