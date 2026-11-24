Le Venezuela dévoile son plan économique tant attendu et estime sa dette à 237,5 milliards de dollars

Le gouvernement vénézuélien a publié mardi son cadre macroéconomique tant attendu, présentant pour la première fois depuis des années un tableau complet de l’économie et de la dette du pays, une initiative qui pourrait servir de base à l’une des plus importantes restructurations de dette jamais réalisées au monde.

Le gouvernement prévoit que la production économique devrait plus que doubler au cours des cinq prochaines années, pour atteindre 200,9 milliards de dollars, tout en estimant la dette du pays à la somme colossale de 237,5 milliards de dollars.

Le Venezuela, qui avait été largement coupé de la communauté financière internationale depuis l’imposition des sanctions financières américaines en 2017 , a renoué le dialogue après l’arrestation surprise de l’ancien président Nicolas Maduro par les forces américaines en janvier.

“La dette publique du Venezuela se trouve en situation de défaut prolongé et est insoutenable, ce qui reflète les contraintes imposées par les sanctions financières, la baisse des recettes issues des hydrocarbures et des années de déséquilibres macroéconomiques”, a déclaré le gouvernement dans ce document de près de 200 pages.

Alors que le poids de la dette s’élevait à 242% du PIB à la fin de 2025, le pays prévoit que la production pétrolière, principal moteur des recettes publiques, augmentera de 9,1% par an pour atteindre 2,9 millions de barils par jour d’ici 2036.

Il a également indiqué qu’il prévoyait d’adopter un plan de restructuration “clair et crédible” impliquant l’ensemble des catégories de créanciers.

Cela pourrait apaiser les craintes des investisseurs quant à la possibilité que le pays opte pour une restructuration fragmentaire, qui exposerait les détenteurs d’obligations à des pertes plus importantes.

Un groupe représentant les détenteurs d’obligations internationaux, le Comité des créanciers du Venezuela, a refusé de commenter.

Les obligations souveraines du Venezuela, ainsi que celles émises par la compagnie pétrolière d’État PDVSA, ont bondi de plus de 4 cents par dollar.

La dette en euro-obligations s’élevait à 110,1 milliards de dollars, dont 45,9 milliards d’intérêts en souffrance, selon le rapport.

Le pays a annoncé en mai son intention de restructurer ses dettes et s’est engagé à publier des chiffres clés dans un délai d’un mois, mais les deux séismes dévastateurs survenus en juin ont encore compliqué les efforts visant à évaluer l’état de l’économie.