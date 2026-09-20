Le Vélodrome ne fait plus le plein

Le pastis à la grimace. L’OM enchaîne les déceptions et ne rassure pas avant de recevoir le PSG, et le Vélodrome en pâtit. Comme le relaie L’Equipe , l’affluence du mythique stade phocéen est en baisse en ce debut de saison . Les cadres du club indique : « Nous notons une baisse de 3 % environ sur ces premières semaines , mais 16 clubs de L1 connaissent une tendance baissière, plus ou moins prononcée. L’attractivité de la L1 peut être une explication, tout comme le pouvoir d’achat des Français… »

Le stade, levier économique fort

La saison passée, l’OM s’est offert la huitième meilleure affluence moyenne de la planète football. En 2025-2026, le Vél’ a accueill i 1,58 million de spectateurs , affiché complet huit fois sur dix et tourné à 63 029 personnes par joute . Pour le Classique de ce dimanche soir, 62 000 personnes sont attendues . Seul OM-RCSA (4-0) a permis à l’enceinte de faire le plein cette saison.…

SW pour SOFOOT.com