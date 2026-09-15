Le Vélodrome n'a pas encore fait le plein pour OM-PSG

Le Vélodrome n'a pas encore fait le plein pour OM-PSG

Assez rare pour être souligné : le Vélodrome n’est pas à guichets fermés pour une rencontre . Fait encore plus rare pour être souligné : cette même rencontre est le choc entre l’OM et le PSG.

Plus de 7 000 places disponibles

Selon les informations du Parisien , environ 7 500 places sont encore disponibles sur la billetterie officielle du club olympien. Et ce, à cinq petits jours de la bataille qui sera menée entre les deux équipes rivales, dimanche à 20h45.…

AC pour SOFOOT.com