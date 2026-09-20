Le Vélodrome gronde contre McCourt avant le Classique

La gronde commence à se faire sentir au Vélodrome. Alors que l’Olympique de Marseille traverse une période compliquée au moment d’aborder ce Classique face au PSG, le mécontentement commence à se faire sentir en tribunes. Dans un stade loin d’être plein, plusieurs banderoles visant la direction ont été déployées pendant l’échauffement des joueurs . « McCourt sold out ! » , ont ainsi dégainé les Fanatics, pendant qu’un peu plus bas dans le virage nord, le Club des amis de l’OM a écrit : « 2016 Champions project / 2026 : Ligue 2 project ? » Des chants insultants ont également été entonnés à l’encontre du propriétaire américain, qui après dix ans à la tête du club a décidé de resserrer les cordons de la bourse ces derniers mois.

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TB, au stade Vélodrome pour SOFOOT.com