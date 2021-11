Le variant porte le franc suisse, au plus haut depuis six ans face à l'euro

L'annonce de l'apparition d'un nouveau variant très contagieux du coronavirus a dopé vendredi le yen et le franc suisse, au plus haut depuis plus de six ans face à l'euro.

Vers 17H50 GMT, la devise helvétique s'affichait à 0,9585 euro pour un franc suisse, pour la première fois depuis le 21 juillet 2015.

Quant au yen, il a accroché 127,77 yens pour un euro, sa meilleure performance face à la monnaie unique depuis fin février.

Les cambistes, comme sur la totalité des marchés financiers, paniquaient face à ce nouveau variant du coronavirus, appelé B.1.1.529 et détecté en Afrique du Sud, dont les scientifiques savent encore peu de choses.

"Dans un moment comme celui-là, on prend conscience de ce que les investisseurs considèrent véritablement comme des refuges, sûrs", a commenté Craig Erlam, analyste d'Oanda, dans une note.

Le dollar est souvent, lui aussi, considéré comme membre de ce cercle restreint, même s'il s'est lui aussi incliné face au franc suisse et au yen.

Vendredi, il s'est ainsi élevé, face à la livre sterling, à une hauteur plus fréquentée depuis 11 mois.

La monnaie britannique a elle, la réputation d'un actif plus risqué. Et la perspective d'une résurgence de la pandémie "ajoute une part d'incertitude supplémentaire quant à la trajectoire des taux d'intérêt au Royaume-Uni", a expliqué, dans une note, Joe Manimbo, de Western Union.

Le billet vert s'est aussi bien comporté face à d'autres monnaies comme le peso mexicain ou le dollar canadien, au plus haut depuis deux mois face aux devises de ses deux voisins.

En revanche, il s'est nettement replié face à l'euro, qu'il maltraitait pourtant depuis deux semaines.

Pour Joe Manimbo, des cambistes ont choisi de se désengager de positions spéculatives contre la monnaie unique, dont la parité face au dollar avait dépassé des seuils techniques ces derniers jours.

Le faible volume d'échanges, lié au long week-end de Thanksgiving, "a exacerbé le rebond de l'euro", selon l'analyste.

Autre vedette du jour, bien malgré lui, le rand sud-africain, qui s'est, un temps replié à son plus bas niveau depuis plus d'un an face au dollar.

Egalement fui vendredi, le bitcoin, qui reculait de 7,41% à 54.388 dollars.

