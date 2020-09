Le Vardy est dans le fruit

Face à Manchester City, dimanche, Jamie Vardy a été magnifique : auteur d'un triplé retentissant, largement lié à la victoire des siens à l'Etihad (2-5), le buteur anglais a une nouvelle fois prouvé qu'il figurait parmi les meilleurs 9 du Royaume. Et pour peut-être longtemps encore, car Vardy a changé son jeu et son rapport au foot : pour rester une arme létale.

Sur la route de Sheringham

Manchester

Un footballeur, c'est parfois comme le vin : il devient meilleur à mesure qu'il vieillit. Jamie Vardy, qui aime la boisson et ne s'en cache pas, en sait quelque chose et, peut-être soucieux de préserver la réputation de l'éthanol au pays de la beuverie, a décidé d'en livrer une nouvelle preuve en ce début de saison. C'est bien simple, en trois matchs, l'attaquant au visage émacié et à la tête avinée a déjà claqué cinq buts, dont un triplé retentissant, dimanche, face à un Manchester City titubant, littéralement éclaté par les(2-5). Quelques semaines après avoir reçu le prestigieux titre de meilleur buteur de PL, le buteur anglais a déjà dépoussiéré la cartouchière, remis le couvert et pris la tête du classement desque son Leicester trône en tête de la Premier League. Et qu'on se le dise, c'est peut-être parti pour durer, au moins pour Vardy.Dimanche, Jamie Vardy, buteur à trois reprises, a été étincelant : il a tout d'abord égalisé, juste avant la mi-temps, grâce à un penalty qu'il avait lui-même obtenu, consécutivement à une faute de Kyle Walker, avant de signer une "Madjer" venue d'ailleurs pour mettre son équipe devant, et de faire le break quatre minutes plus tard, de nouveau sur un pénalty acquis par ses soins. S'il n'a pas participé jusqu'au bout à la victoire, puisqu'il assisté sur le banc aux réalisations de Maddison et de Tielemans, Jamie Vardy a néanmoins largement contribué à établir quelques records. A 33 ans et 260 jours, il est tout d'abord le plus vieux joueur à avoir inscrit un triplé depuis 2003 et une performance similaire de Teddy Sheringham, alors âgé de 37 ans et 146 jours. Il est ensuite le premier footballeur depuis Milan Baroš en 2004 à obtenir et transformer deux pénaltys dans un même match. Il est enfin grandement acteur d'une stat folle, puisque jamais une équipe de Guardiola n'avait encaissé autant de buts en une rencontre.