information fournie par So Foot • 22/05/2023 à 12:50

Le Vardar revient en première division macédonienne

Le Vardar sort du Mordor.

Le Vardar Skopje retrouve l’élite macédonienne, après avoir remporté son barrage d’accession-relégation face au rival de la capitale, le FK Skopje (0-3) ce dimanche. Les ultras du groupe Komiti ont d’ailleurs joué leur rôle de douzième homme à fond et dans les rues de la ville, les joueurs ont célébré la victoire en défilant toute la nuit. Historique club omnisports de Macédoine du Nord (dont le handball) le Vardar, compte onze sacres nationaux et cinq coupes à son palmarès. Les Rouge et Noir avaient été relégués à l’issue de la saison 2020-2021, malgré son statut de tenant du titre.…

TJ pour SOFOOT.com